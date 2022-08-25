Диетолог Арзамасцев раскрыл формулу идеального бизнес-ланча

26 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Лучше избегать сладких компотов, сказал Евгений Арзамасцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд, богатых овощами и белками. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Идеальная формула бизнес-ланча есть. Это первое, второе и компот. В принципе, ее можно считать правильной, но нужно немножко подкорректировать. Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров. Второе должно быть представлено в идеале блюдами из белка — нежирные курица или индейка. Плюс нужен овощной гарнир. И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу», — сказал Евгений Арзамасцев. Диетолог отметил, что далеко не все бизнес-ланчи вписываются в идеальную формулу и могут навредить человеку. «Часто производители хитрят. Стараются максимально удешевить свой продукцию. Если цена у него низкая, то это может сказаться на качестве продуктов. Там будет больше жиров, чем белков, добавлены какие-то усилители вкуса или избыточное количество соли. Для здорового человека это не так опасно. Но если он питается так постоянно, либо имеет проблемы с сердцем, почками или избыточный вес, то такая ситуация может ухудшаться. В принципе, если нет проблем с весом, они могут появиться», — добавил эндокринолог. Отдельно эксперт выделил категорию напитков. «Даже в морс и компот добавляют много сахара. Это вкусно, но вредно. Их нежелательно пить людям, которые работают в офисе и имеют гиподинамическую работу, то есть без нагрузок. Это будет приводить к нарушению углеводного обмена в дальнейшем», — заключил Арзамасцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд, богатых овощами и белками. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Идеальная формула бизнес-ланча есть. Это первое, второе и компот. В принципе, ее можно считать правильной, но нужно немножко подкорректировать. Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров. Второе должно быть представлено в идеале блюдами из белка — нежирные курица или индейка. Плюс нужен овощной гарнир. И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу», — сказал Евгений Арзамасцев. Диетолог отметил, что далеко не все бизнес-ланчи вписываются в идеальную формулу и могут навредить человеку. «Часто производители хитрят. Стараются максимально удешевить свой продукцию. Если цена у него низкая, то это может сказаться на качестве продуктов. Там будет больше жиров, чем белков, добавлены какие-то усилители вкуса или избыточное количество соли. Для здорового человека это не так опасно. Но если он питается так постоянно, либо имеет проблемы с сердцем, почками или избыточный вес, то такая ситуация может ухудшаться. В принципе, если нет проблем с весом, они могут появиться», — добавил эндокринолог. Отдельно эксперт выделил категорию напитков. «Даже в морс и компот добавляют много сахара. Это вкусно, но вредно. Их нежелательно пить людям, которые работают в офисе и имеют гиподинамическую работу, то есть без нагрузок. Это будет приводить к нарушению углеводного обмена в дальнейшем», — заключил Арзамасцев.