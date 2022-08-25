Ройзман похвалил изолятор МВД, где провел ночь

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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман был доставлен в суд 25 августа Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный за дискредитацию в своих высказываниях вооруженных сил РФ, похвалил условия содержания в изоляторе временного содержания, где провел ночь. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.

«Отменно вежливые все такие. Причем не только со мной, а в принципе со всеми», — рассказал Ройзман.

Он поблагодарил журналистов, которые пришли на заседание, и отметил, что ему приятно внимание прессы. Бывший политик уточнил, что гордится своими высказываниями несмотря на то, что они стали поводом для заведения уголовного дела.

Ройзмана задержали 24 августа, когда в его квартиру приехали бойцы спецназа и провели обыски в присутствии понятых. Были изъяты некоторые вещи, а также осмотрены помещения Фонда Ройзмана и музея Невьянской иконы. Допрос Ройзмана в отделе полиции закончился поздно вечером.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, задержанный за дискредитацию в своих высказываниях вооруженных сил РФ, похвалил условия содержания в изоляторе временного содержания, где провел ночь. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами. «Отменно вежливые все такие. Причем не только со мной, а в принципе со всеми», — рассказал Ройзман. Он поблагодарил журналистов, которые пришли на заседание, и отметил, что ему приятно внимание прессы. Бывший политик уточнил, что гордится своими высказываниями несмотря на то, что они стали поводом для заведения уголовного дела. Ройзмана задержали 24 августа, когда в его квартиру приехали бойцы спецназа и провели обыски в присутствии понятых. Были изъяты некоторые вещи, а также осмотрены помещения Фонда Ройзмана и музея Невьянской иконы. Допрос Ройзмана в отделе полиции закончился поздно вечером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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