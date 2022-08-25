Ройзману хотят разрешить выходить из дома на одну минуту

Евгений Ройзман будет иметь право выходить из жилья только с 23:59 до 00:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману хотят запретить выходить из дома дольше, чем на одну минуту, а также публиковать посты в социальных сетях. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Ройзману до 29 сентября просят назначить запрет определенных действий, в том числе запрет покидать дом дольше, чем на одну минуту. Кроме этого, хотят добиться запрета на публикации в соцсетях», — рассказал корреспондент. По требованию следствия, Ройзман может выходить из жилья только с 23:59 до 00:00 и не будет иметь права посещать публичные мероприятия.

Ройзмана задержали 24 августа, провели обыски в квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, после чего отвезли на допрос. Экс-политика доставили в суд по подозрению в дискредитации армии РФ. Он поблагодарил собравшихся за интерес к своей личности.