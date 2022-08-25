Андрей Макаревич заступился за Ройзмана перед судом

Андрей Макаревич дал Ройзману хорошую характеристику для суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич считает экс-мэра Екатеринбурга, задержанного накануне силовиками по подозрению в дискредитации вооруженных сил РФ, порядочным и хорошим человеком. Артист рассказал URA.RU, какую характеристику на бывшего чиновника предоставил для суда.

«Я написал, что знаю его много лет как исключительно порядочного, хорошего человека, который делает огромное количество добрых дел и пользуется заслуженным авторитетом у граждан города. Написал и про музей его, и про то, какой он специалист», — сказал в беседе с корреспондентом Андрей Макаревич.

Артист подчеркнул, что, находясь не в Екатеринбурге, не может оценивать происходящие там события. Он выразил надежду, что его характеристика поможет Евгению Ройзману, над которым в настоящее время идет суд. «Надеюсь, что каким-то образом наши ходатайства помогут привести к какому-то более легкому результату», — сказал рок-музыкант.

Евгения Ройзман был задержан 24 августа по уголовному делу о дискредитации российской армии. В настоящее время в Верх-Исетском суде решается вопрос об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга. URA.RU ведет трансляцию заседания. Кроме Андрея Макаревича, положительные характеристики на Ройзмана в суд предоставили лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук и писатель Борис Акунин.