Немцев разозлил Шольц, сидящий на зенитной установке Gepard

25 августа 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц устроил фотосессию с ЗСУ Gepard Фото: Bundesregierung\Kugler Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его фото на ЗСУ Gepard. Канцлер залез на «зенитку» при помощи стремянки. «Федеральный канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон в Шлезвиг-Гольштейне и сфотографировался там перед ЗСУ Gepard, а также залез на него. Шесть месяцев назад в Германии это было немыслимо», — пишет Die Welt. «После окончания средней школы в 1977 году Шольц отказался от службы в Федеративной Республике Германии в качестве призывника, иначе он бы знал, как залазить на Gepard», — отмечает читатель Аndreas K. «На „День открытых дверей“ детям иногда разрешают полазить по танкам — это нормально. А вот когда канцлер на танке — это смешно», — пишет читатель Andy G. «Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!» — заявил читатель Ulrich K. «Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа», — считает читатель Bernd J. «Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения», — пишет читатель Rieke.

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его фото на ЗСУ Gepard. Канцлер залез на «зенитку» при помощи стремянки. «Федеральный канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон в Шлезвиг-Гольштейне и сфотографировался там перед ЗСУ Gepard, а также залез на него. Шесть месяцев назад в Германии это было немыслимо», — пишет Die Welt. «После окончания средней школы в 1977 году Шольц отказался от службы в Федеративной Республике Германии в качестве призывника, иначе он бы знал, как залазить на Gepard», — отмечает читатель Аndreas K. «На „День открытых дверей“ детям иногда разрешают полазить по танкам — это нормально. А вот когда канцлер на танке — это смешно», — пишет читатель Andy G. «Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!» — заявил читатель Ulrich K. «Фотографирование кажется более важными для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа», — считает читатель Bernd J. «Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться, совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения», — пишет читатель Rieke.