Источник: Мантуров летит в Пермь из-за проблем с оборонзаказом

25 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Возможная цель визита Дениса Мантурова — контроль исполнения оборонных госзаказов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время своего визита в Пермь вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров проконтролирует ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в графике визита федерального министра значатся, например, предприятия ОДК «Пермские Моторы» и «Протон — ПМ». «На сегодня на заводе „Протон-ПМ“ есть проблема с исполнением госзаказа. Они новые цеха отстроили, но там оборудование стоит. В цехах по гарантии станки германские отпахали пару лет и встали, нет запчастей», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что на заводе сложная ситуация с кадрами. По словам собеседников агентства, Денис Мантуров также посетит Пермский пороховой завод и АО «Мотовилихинские заводы». Пермские СМИ сообщали, что Мантуров прилетит в Пермь 26 августа. По данным телеканала «Ветта», визит перенесли на 27 августа. Также, как рассказывало URA.RU, сегодня в аэропорту «Большое Савино» приземлялся самолет специального летного отряда «Россия». Официально в Минпромторге РФ, а также в пресс-службе администрации губернатора Прикамья о визите Мантурова не сообщают. По словам собеседников в ведомствах, на прибывшем сегодня спецборте его не было.

Во время своего визита в Пермь вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров проконтролирует ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в графике визита федерального министра значатся, например, предприятия ОДК «Пермские Моторы» и «Протон — ПМ». «На сегодня на заводе „Протон-ПМ“ есть проблема с исполнением госзаказа. Они новые цеха отстроили, но там оборудование стоит. В цехах по гарантии станки германские отпахали пару лет и встали, нет запчастей», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что на заводе сложная ситуация с кадрами. По словам собеседников агентства, Денис Мантуров также посетит Пермский пороховой завод и АО «Мотовилихинские заводы». Пермские СМИ сообщали, что Мантуров прилетит в Пермь 26 августа. По данным телеканала «Ветта», визит перенесли на 27 августа. Также, как рассказывало URA.RU, сегодня в аэропорту «Большое Савино» приземлялся самолет специального летного отряда «Россия». Официально в Минпромторге РФ, а также в пресс-службе администрации губернатора Прикамья о визите Мантурова не сообщают. По словам собеседников в ведомствах, на прибывшем сегодня спецборте его не было.