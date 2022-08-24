24 августа 2022

Источник: Мантуров летит в Пермь из-за проблем с оборонзаказом

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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис, портрет
Возможная цель визита Дениса Мантурова — контроль исполнения оборонных госзаказов Фото:

Во время своего визита в Пермь вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров проконтролирует ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в графике визита федерального министра значатся, например, предприятия ОДК «Пермские Моторы» и «Протон — ПМ».

«На сегодня на заводе „Протон-ПМ“ есть проблема с исполнением госзаказа. Они новые цеха отстроили, но там оборудование стоит. В цехах по гарантии станки германские отпахали пару лет и встали, нет запчастей», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что на заводе сложная ситуация с кадрами. По словам собеседников агентства, Денис Мантуров также посетит Пермский пороховой завод и АО «Мотовилихинские заводы».

Пермские СМИ сообщали, что Мантуров прилетит в Пермь 26 августа. По данным телеканала «Ветта», визит перенесли на 27 августа. Также, как рассказывало URA.RU, сегодня в аэропорту «Большое Савино» приземлялся самолет специального летного отряда «Россия». Официально в Минпромторге РФ, а также в пресс-службе администрации губернатора Прикамья о визите Мантурова не сообщают. По словам собеседников в ведомствах, на прибывшем сегодня спецборте его не было.

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Во время своего визита в Пермь вице-премьер, глава минпромторга РФ Денис Мантуров проконтролирует ход выполнения госзаказа на оборонных предприятиях. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в графике визита федерального министра значатся, например, предприятия ОДК «Пермские Моторы» и «Протон — ПМ». «На сегодня на заводе „Протон-ПМ“ есть проблема с исполнением госзаказа. Они новые цеха отстроили, но там оборудование стоит. В цехах по гарантии станки германские отпахали пару лет и встали, нет запчастей», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что на заводе сложная ситуация с кадрами. По словам собеседников агентства, Денис Мантуров также посетит Пермский пороховой завод и АО «Мотовилихинские заводы». Пермские СМИ сообщали, что Мантуров прилетит в Пермь 26 августа. По данным телеканала «Ветта», визит перенесли на 27 августа. Также, как рассказывало URA.RU, сегодня в аэропорту «Большое Савино» приземлялся самолет специального летного отряда «Россия». Официально в Минпромторге РФ, а также в пресс-службе администрации губернатора Прикамья о визите Мантурова не сообщают. По словам собеседников в ведомствах, на прибывшем сегодня спецборте его не было.
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