Элитную гастроплощадку Екатеринбурга принудительно выселяют

В дом-усадьбе Афониных мог бы появиться музей-пекарня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург может лишиться популярной гастрономической площадки, которая располагается в доме-усадьбе Афониных (на углу улиц Декабристов и Чапаева) из-за нежелания владельца помещения ухаживать за объектом культурного наследия. Об этом URA.RU рассказала вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Екатеринбурга Ружена Воробьева, которая арендует помещение в особняке. История противостояния арендодателя и владельца здания длится последние несколько лет.

«С 2014 по 2020 год нас топило из-за прохудившейся крыши, при этом все эти годы мы платим аренду. Но из заброшенного здания мы смогли сделать гастрономический особняк, где проходят банкеты элиты, мастер-классы и завтраки всех наших известных екатеринбургских шефов — Андрея Бовы („Барборис“), Сергея Мирошникова (ресторан Kitchen и бистро „Фартук“), здесь снимает рекламу Михаил Аракелов (Carbonara, Grand Buffet, Ovo-izakaya)», — делится ресторатор.

При этом в планах у Воробьевой было создать в другой части особняка музей-пекарню, где были бы выставлены исторические кулинарные книги, антикварная посуда и продавались продукты, которые можно было бы привозить из Екатеринбурга в качестве подарка. Таким образом, арендатор хотела вернуть статус дому-усадьбе, в котором жили первые кондитеры Екатеринбурга — семья Афониных. Но ремонт в планируемом музее не могут начать из-за того, что у входа нет ступенек, а заниматься благоустройством здания может лишь его владелец и компания, которая имеет специальную лицензию на реставрацию исторических объектов. Помимо прочих проблем, в доме-усадьбе вода сочится из стен, до ремонта постоянно протекала крыша и до последнего времени не было пожарной сигнализации.

«Последний раз я видела владельца в октябре 2021 года, который мне сказал, что здание находится в аварийном состоянии. Я тогда спросила: „Если это здание аварийное, то почему мы платим за него аренду?“ Мы оплачиваем здесь все: охрану, уборку и вывоз снега, тепло, электричество, пожарную сигнализацию, хотя особняк нам не принадлежит», — рассказала Ружена Воробьева и подчеркнула, что всеми коммунальными услугами должны заниматься арендодатели.

Также вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Екатеринбурга заявила, что о всех проблемах владельцам всегда сообщалось моментально, однако никакого отклика от них не было. «Упал кирпич — я им написала, через неделю они приехали, сфотографировали и ушли. Все. И после всех наших претензий, владелица не нашла ничего умнее, чем расторгнуть с нами договор», — сообщила Воробьева. Сейчас гастрономическая площадка не берет новые мероприятия, потому как в сентябре должна покинуть ее, хотя спрос до сих пор есть.

По словам источников, владелицей здания является Лидия Степанова, которая возглавляет компанию «Спецтехстройпроект» — организация занимается деятельностью в области архитектуры. Однако после начала спецоперации женщина покинула Россию и сейчас, предположительно, находится в Чехии, из-за чего с ней сложно поддерживать связь — на письма она отвечает по три недели.

URA.RU попыталось связаться с компанией, которую возглавляет Степанова. Однако по номеру, указанному в «СБИС», дозвониться не удалось — трубку никто не взял.

Исторические здания Екатеринбурга активно используют и в настоящее время. Так, в «Ночь музеев» в усадьбе ротмистра Переяславцева устроили вечеринку.

Таким здание получили арендаторы в 2014 году Фото: ресторатор Ружена Воробьева

Фото: ресторатор Ружена Воробьева

Несмотря на то, что до ресторатора кто-то арендовал особняк, состояние его оставляло желать лучшего Фото: ресторатор Ружена Воробьева

Из ранее постоянно затопленного подвала сделали зал для банкетов и мастер-классов. Сейчас здесь светло и сухо, несмотря ни на какую погоду Фото: корреспондент URA.RU

Внутри особняка выставлено много исторических предметов, часть хранится в закрытых помещениях из-за того, что не могут создать музей-пекарню Фото: корреспондент URA.RU

Несмотря на внешнею красоту внутреннего помещения, заметны следы затопления потолка Фото: корреспондент URA.RU

Разрушения заметны и снаружи — у главного входа начала осыпаться кирпичная кладка, но арендаторы не могут ее ремонтировать, так как у них нет на это официального права Фото: корреспондент URA.RU