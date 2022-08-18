КПРФ решило напомнить о себе за счет главы Нижневартовска

Организаторы митинга — местное отделение партии КПРФ в Нижневартовске Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Нижневартовске представители местных коммунистов обещают устроить 1 сентября митинг за отставку мэра. Информацию об этом URA.RU подтвердил первый секретарь нижневартовского горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов. Политолог Александр Безделов считает, что таким образом партия пытается напомнить о себе в преддверии нового политического сезона.

«Цель проведения: „Информирование жителей Нижневартовска и сбор подписей за досрочную отставку и выражение недоверия действующему главе Нижневартовска Кощенко Д. А., в связи с нарушением конституционных прав несовершеннолетних граждан России, а именно права на образование“», — говорится в тексте уведомления о митинге, фото которого предоставил агентству Хрипунов.

По словам представителя партии, причина митинга — отсутствие подвижек в строительстве школы в 9а микрорайона, где и планируется сбор. Хрипунов утверждает, что сейчас партийцы также собирают подписи для обращения с жалобами в том числе к президенту России, генпрокурору, губернатору ХМАО.

Агентство обратилось в администрацию Нижневартовска с запросом о том, согласовали ли власти проведение митинга. В мэрии сообщили, что документ еще находится на рассмотрении. В тоже время URA.RU обратилось за комментарием по ситуации к политологу Александру Безделову, по словам которого осенью начинается новый политический сезон и партиям необходим пиар. «Местной ячейке необходимо подкреплять какими-то акциями свой авторитет для партийной организации. Поэтому думаю, что это обыкновенная история про партийный пиар, которая никакого отношения не имеет к реальной политической обстановке — обычный эпизод из партийной жизни, больше для галочки и пиара, чем для того, чтобы решить реальную проблему», — прокомментировал корреспонденту агентства Безделов.

Строительство школы в 9а микрорайоне Нижневартовска, по данным городского управления архитектуры и градостроительства, сорвалось, поскольку компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. Власти планировали заключить новую концессию с другим инвестором и построить школу в следующем году.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО проверит школу, за которую мэрии обещают пикет. Тогда речь также шла о образовательном учреждении в 9а микрорайоне Нижневартовска.