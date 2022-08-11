В тюменском смоге обнаружены вредные вещества

В тюменском воздухе обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пробах атмосферного воздуха Тюмени установлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора. Ранее агентство писало о том, что смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюменскую область.

В Тюмени 11.08.2022 установлено превышение ПДК вредных веществ — продуктов горения в атмосферном воздухе по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,3 ПДК, в поселке Боровский Тюменского района по мелкодисперсным частицам РМ2,5 — 1,1 ПДК. В г. Ялуторовске установлено превышение по углерода оксиду — 1,1 ПДК», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области начали жаловаться на плохое самочувствие из-за смога, который окутал крупные населенные пункты региона. Причиной задымления считаются лесные пожары в соседнем Ханты-Мансийском округе.