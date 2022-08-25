Ройзмана после освобождения тайно увезли в полицию

Евгения Ройзмана вывезли в отдел полиции №7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого подозревают в дискредитации армии РФ и отпустили домой на время судебного разбирательства, вывезли в отдел полиции №7 в обход журналистов. Об этом сообщили корреспондент URA.RU с места событий.

«Ройзмана вывезли из зала суда на отдельной машине, которая подъехала к черному ходу. В это время журналисты ждали его у главных дверей суда», — сообщил корреспондент.

Адвокат Владислав Идамжапов объяснил журналистам, что поездка в отдел полиции №7 является формальностью и подтвердил, что подсудимого вывезли через черный ход. После посещения отдела полиции Ройзман сможет вернуться домой.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа после ряда обысков, прошедших в его квартире, в музее Невьянской иконы, а также в Фонде Ройзмана. Во время следственных мероприятий силовики забрали некоторые предметы, технику и загранпаспорт. В суде Ройзману запретили общаться со свидетелями по своему уголовному делу. Следствие просило более жесткой меры пресечения, сравнимой с домашним арестом.