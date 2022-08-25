К торговым центрам Екатеринбурга стянули силовиков

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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, полиция
Силовики приехали к торговым точкам в ходе профилактического рейда Фото:

К торговым точкам в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге стянули полицейских для поиска нарушителей закона среди мигрантов. О стягивании к месту силовиков сообщили читатели URA.RU. Информацию подтвердили в городской полиции.

«Через дорогу от торгового центра „Яблоко“ стоят машины полиции. Что-то делают у рынка», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция Екатеринбурга проводит плановые профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции», — сообщили в ведомстве.

Ранее полицейские проводили массовые облавы на торговцев наркотиками и нарушителей правил дорожного движения. За один вечер сотрудники ГИБДД поймали 19 водителей.

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К торговым точкам в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге стянули полицейских для поиска нарушителей закона среди мигрантов. О стягивании к месту силовиков сообщили читатели URA.RU. Информацию подтвердили в городской полиции. «Через дорогу от торгового центра „Яблоко“ стоят машины полиции. Что-то делают у рынка», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция Екатеринбурга проводит плановые профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции», — сообщили в ведомстве. Ранее полицейские проводили массовые облавы на торговцев наркотиками и нарушителей правил дорожного движения. За один вечер сотрудники ГИБДД поймали 19 водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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