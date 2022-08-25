Гаага добивается отмены санкций против России

25 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Гаага не смогла найти альтернативы поставкам от «Газпрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нидерландский город Гаага намерен попросить временно снять антироссийские санкции из-за поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters. «Санкции предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с „Газпромом“. Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков. Теперь Гаага будет просить о временном освобождении от санкций ЕС в отношении России», — пишет Reuters. Евросоюз ввел санкции против России после начала специальной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказывать от российского газа. В ЕС приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает опасение у всех лидеров Евросоюза, пишет RT.

Нидерландский город Гаага намерен попросить временно снять антироссийские санкции из-за поставок российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters. «Санкции предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает необходимость поиска нового поставщика газа взамен существующего соглашения с „Газпромом“. Город заявил, что в июне и июле провел общеевропейский тендер, но не смог привлечь ни одного предложения от потенциальных поставщиков. Теперь Гаага будет просить о временном освобождении от санкций ЕС в отношении России», — пишет Reuters. Евросоюз ввел санкции против России после начала специальной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказывать от российского газа. В ЕС приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает опасение у всех лидеров Евросоюза, пишет RT.