25 августа 2022
24 августа 2022

Мэрия в ХМАО лишила сироту права на квартиру

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В Пыть-Яхе сироту лишили возможности получить льготную квартиру Фото:

Администрация Пыть-Яха лишила сироту права на льготное жилье, посчитав, что он уже обеспечен квартирой. Однако проверка показала, что сирота до сих пор не имеет в собственности жилого помещения. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Отделом опеки и попечительства администрации города заявителю отказано во включении в список детей-сирот, для предоставления жилого помещения, в связи с тем, что на момент обращения достиг совершеннолетия и был обеспечен жилым помещением. В ходе проверки прокуратурой установлено, что заявитель не имеет в собственности недвижимое имущество, как на момент обращения с заявлением, так и до настоящего времени», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Прокуратура подала заявление в суд с требованием признать бездействие администрации города незаконным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что администрация Урая незаконно исключила сироту из списков детей-сирот, лишив его права получить квартиру. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье.

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Администрация Пыть-Яха лишила сироту права на льготное жилье, посчитав, что он уже обеспечен квартирой. Однако проверка показала, что сирота до сих пор не имеет в собственности жилого помещения. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Отделом опеки и попечительства администрации города заявителю отказано во включении в список детей-сирот, для предоставления жилого помещения, в связи с тем, что на момент обращения достиг совершеннолетия и был обеспечен жилым помещением. В ходе проверки прокуратурой установлено, что заявитель не имеет в собственности недвижимое имущество, как на момент обращения с заявлением, так и до настоящего времени», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Прокуратура подала заявление в суд с требованием признать бездействие администрации города незаконным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что администрация Урая незаконно исключила сироту из списков детей-сирот, лишив его права получить квартиру. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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