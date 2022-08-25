Мэрия в ХМАО лишила сироту права на квартиру

В Пыть-Яхе сироту лишили возможности получить льготную квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Пыть-Яха лишила сироту права на льготное жилье, посчитав, что он уже обеспечен квартирой. Однако проверка показала, что сирота до сих пор не имеет в собственности жилого помещения. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Отделом опеки и попечительства администрации города заявителю отказано во включении в список детей-сирот, для предоставления жилого помещения, в связи с тем, что на момент обращения достиг совершеннолетия и был обеспечен жилым помещением. В ходе проверки прокуратурой установлено, что заявитель не имеет в собственности недвижимое имущество, как на момент обращения с заявлением, так и до настоящего времени», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Прокуратура подала заявление в суд с требованием признать бездействие администрации города незаконным. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Ранее URA.RU писало, что администрация Урая незаконно исключила сироту из списков детей-сирот, лишив его права получить квартиру. После вмешательства прокуратуры через решение суда подростка восстановили в списках и предоставили ему жилье.