Глава МИД Эстонии признал провал борьбы Европы против России

25 августа 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Страны Европы не смогли изолировать Россию, несмотря на все усилия, заявил Урмас Рейнсалу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тактика Европы по изоляции России не принесла нужного результата, несмотря на все усилия европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях. <…> Цена этого конфликта для России еще недостаточно высока», — констатировал Урмас Рейнсалу в своем заявлении, опубликованном пресс-службой эстонского МИД. Министр отметил, что Эстония активно поддерживала инициативы, направленные на изоляцию РФ в международных организациях. Однако, добавил он, странам Запада предстоит приложить еще большие усилия в своей антироссийской политике. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали санкции против России бесполезными для Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал провал западных санкций. В Гааге призвали отметить антироссийские санкции из-за проблем с энергетикой.

Тактика Европы по изоляции России не принесла нужного результата, несмотря на все усилия европейских стран. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях. <…> Цена этого конфликта для России еще недостаточно высока», — констатировал Урмас Рейнсалу в своем заявлении, опубликованном пресс-службой эстонского МИД. Министр отметил, что Эстония активно поддерживала инициативы, направленные на изоляцию РФ в международных организациях. Однако, добавил он, странам Запада предстоит приложить еще большие усилия в своей антироссийской политике. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. В США признали санкции против России бесполезными для Украины. Посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал провал западных санкций. В Гааге призвали отметить антироссийские санкции из-за проблем с энергетикой.