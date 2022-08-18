Посол РФ в США Антонов констатировал провал западных санкций

19 августа 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Власти США не могут понять, что санкционная политика противодействия РФ провалилась, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Белый дом пытается обмануть себя и своих союзников в эффективности антироссийских санкций, однако выбранная США стратегия полностью провалилась. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Создается впечатление, что администрация президента США, желая убедить себя и своих союзников в эффективности своего любимого геополитического оружия, готова прибегать к любым предвзятым и программным оценкам. Зацикленность на ограничениях не позволяет Вашингтону понять, что выбранная стратегия провалилась. Очевидно, что все попытки „задушить“ и „покалечить“ нашу экономику провалились», — цитирует Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США. Дипломат отметил, что единственное, чего смог добиться Белый дом — это дальнейшая дестабилизация мировой экономики, которая и так «переживает не лучшие времена» после пандемии коронавируса. «В то же время ограничения рикошетом бьют по инициаторам этого санкционного безумия», — подчеркнул Антонов. Также он напомнил, что от бессмысленных антироссийских санкций страдают простые американцы, предприниматели, финансовые институты и международные компании. «Жертвой такой ситуации стало нормальное торгово-экономическое сотрудничество», — дополнил российский посол. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также назвал провальной антироссийскую стратегию Запада. Сенатор Алексей Пушков отметил, что из-за санкций под вопросом оказалось существование Германии как государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен выяснили, что российско-американские отношения остро нуждаются в нормализации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белый дом пытается обмануть себя и своих союзников в эффективности антироссийских санкций, однако выбранная США стратегия полностью провалилась. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Создается впечатление, что администрация президента США, желая убедить себя и своих союзников в эффективности своего любимого геополитического оружия, готова прибегать к любым предвзятым и программным оценкам. Зацикленность на ограничениях не позволяет Вашингтону понять, что выбранная стратегия провалилась. Очевидно, что все попытки „задушить“ и „покалечить“ нашу экономику провалились», — цитирует Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США. Дипломат отметил, что единственное, чего смог добиться Белый дом — это дальнейшая дестабилизация мировой экономики, которая и так «переживает не лучшие времена» после пандемии коронавируса. «В то же время ограничения рикошетом бьют по инициаторам этого санкционного безумия», — подчеркнул Антонов. Также он напомнил, что от бессмысленных антироссийских санкций страдают простые американцы, предприниматели, финансовые институты и международные компании. «Жертвой такой ситуации стало нормальное торгово-экономическое сотрудничество», — дополнил российский посол. Западные страны столкнулись с дефицитом топлива после того, как ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также назвал провальной антироссийскую стратегию Запада. Сенатор Алексей Пушков отметил, что из-за санкций под вопросом оказалось существование Германии как государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен выяснили, что российско-американские отношения остро нуждаются в нормализации.