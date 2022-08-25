Челябинский генерал рассказал о нападении на него около бара

26 августа 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Евгений Савченко после встречи с крепкими парнями получил перелом ноги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генерал-лейтанант в отставке, экс-руководитель УФСКН по Челябинской области Евгений Савченко рассказал, что стал жертвой неадекватных молодых людей около одного из развлекательных заведений. По словам Савченко, после инцидента он получил перелом ноги и перенес операцию. «Мероприятие, с которого мы выходили с сослуживцами, не связано с ФСКН, драки не было, в конфликт ни с кем не вступал, к сожалению, по дороге к такси оказался на пути молодых неадекватов. Если внимательно изучите видео, то легко увидите — подошедший сзади меня сначала подсек, а потом толкнул. Благодаря подсечке и падению произошел перелом ноги, я сразу потерял сознание от болевого шока, в больнице сообщил о характере и обстоятельствах травмы, после чего материал был зарегистрирован в полиции», — рассказал URA.RU Евгений Савченко. По его словам, изначально группа молодых людей стала словесно цепляться к одному из его спутников. В частности, они начали кричать, что он напал на их товарища. Услышав это, Савченко повернулся к ним и сказал, что ни он, ни другие его товарищи не могли кого-либо обидеть, потому что только вышли из банкетного зала. Тогда агрессию переключили уже на него. После падения он потерял сознание сразу и уже в больнице узнал, что нападению подверглись еще трое взрослых мужчин, а после того, как машина скорой помощи отвезла его в бессознательном состоянии в больницу, эти же молодые люди сняли номера со своей машины и повторно напали на мужчин, которые помогали врачам. По мнению генерала, поиск причастных к нападению лиц полиция вела «как умела», поэтому долгое время розыск не приводил к какому-либо результату. Сам он ходить без костылей смог только через несколько месяцев после инцидента, реабилитацию проходит до сих пор. Он надеется, что виновные найдутся и будут наказаны по закону. Происшествие случилось еще в марте этого года. Инцидент попал на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU. Евгению Савченко о видео известно, в материалах уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»), видео также есть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-лейтанант в отставке, экс-руководитель УФСКН по Челябинской области Евгений Савченко рассказал, что стал жертвой неадекватных молодых людей около одного из развлекательных заведений. По словам Савченко, после инцидента он получил перелом ноги и перенес операцию. «Мероприятие, с которого мы выходили с сослуживцами, не связано с ФСКН, драки не было, в конфликт ни с кем не вступал, к сожалению, по дороге к такси оказался на пути молодых неадекватов. Если внимательно изучите видео, то легко увидите — подошедший сзади меня сначала подсек, а потом толкнул. Благодаря подсечке и падению произошел перелом ноги, я сразу потерял сознание от болевого шока, в больнице сообщил о характере и обстоятельствах травмы, после чего материал был зарегистрирован в полиции», — рассказал URA.RU Евгений Савченко. По его словам, изначально группа молодых людей стала словесно цепляться к одному из его спутников. В частности, они начали кричать, что он напал на их товарища. Услышав это, Савченко повернулся к ним и сказал, что ни он, ни другие его товарищи не могли кого-либо обидеть, потому что только вышли из банкетного зала. Тогда агрессию переключили уже на него. После падения он потерял сознание сразу и уже в больнице узнал, что нападению подверглись еще трое взрослых мужчин, а после того, как машина скорой помощи отвезла его в бессознательном состоянии в больницу, эти же молодые люди сняли номера со своей машины и повторно напали на мужчин, которые помогали врачам. По мнению генерала, поиск причастных к нападению лиц полиция вела «как умела», поэтому долгое время розыск не приводил к какому-либо результату. Сам он ходить без костылей смог только через несколько месяцев после инцидента, реабилитацию проходит до сих пор. Он надеется, что виновные найдутся и будут наказаны по закону. Происшествие случилось еще в марте этого года. Инцидент попал на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU. Евгению Савченко о видео известно, в материалах уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью»), видео также есть.