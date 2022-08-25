По факту избиения Евгения Савченко возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске генерал-лейтенанта полиции в отставке, бывшего руководителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Евгения Савченко избили около одного из баров в центральном районе. Процесс попал на видео, которое оказалось в распоряжение URA.RU.

Как видно на кадрах, сделанных очевидцем, Савченко и два его товарища, взрослые мужчины, конфликтуют с молодыми людьми около одного из развлекательных заведений на проспекте Ленина. Парни без верхней одежды легкими движениями отправляют мужчин на землю и приказывают им лежать. На видео как такового избиения нет, только сам факт толчка на землю. Однако по данному факту возбудили уголовное дело.

«Драка произошла в день ФСКН еще 11 марта. Между Савченко и ранее не знакомыми людьми произошел конфликт, в ходе которого генерал получил телесные повреждения», — рассказал источник URA.RU.

В пресс-службе УМВД по Челябинску факт инцидента подтвердили. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Обстоятельства и круг причастных лиц устанавливаются. Сам Савченко на звонок URA.RU не ответил.

Генерал-лейтенант полиции Савченко возглавлял управление Госнаркоконтроля по Челябинской области. После упразднения ведомства с ноября 2016 года он занял пост министра общественной безопасности региона. Министерство было ликвидировано при реформе правительства региона в 2018 году, после чего министр ушел в отставку. В начале октября 2020 года он занял пост заместителя гендиректора одного из крупнейших интернет-провайдеров региона «Интерсвязь».