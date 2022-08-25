25 августа 2022

Фигурантов аферы в челябинской конной школе оставили на свободе

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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, рифей
В «Рифее» прошли масштабные обыски Фото:

Трое подозреваемых в купле-продаже лошадей по завышенной стоимости для челябинской конноспортивной школы «Рифей», обыски в которой ранее провели силовики, оставлены на свободе под подпиской о невыезде. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Старшему тренеру школы Светлане Дубовик, а также еще двоим лицам, подозреваемым в совершении преступления, после проведения следственных действий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причастность все трое признали в полном объеме», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщили, что с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обыски в рамках уголовного дела прошли в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. Сумма хищения при покупке для школы лошадей составила более миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД области совместно с УФСБ региона. Руководит школой дочь экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Наталья Алистратова. На звонок URA.RU она в день обысков не ответила.

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Трое подозреваемых в купле-продаже лошадей по завышенной стоимости для челябинской конноспортивной школы «Рифей», обыски в которой ранее провели силовики, оставлены на свободе под подпиской о невыезде. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Старшему тренеру школы Светлане Дубовик, а также еще двоим лицам, подозреваемым в совершении преступления, после проведения следственных действий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причастность все трое признали в полном объеме», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщили, что с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обыски в рамках уголовного дела прошли в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. Сумма хищения при покупке для школы лошадей составила более миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД области совместно с УФСБ региона. Руководит школой дочь экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Наталья Алистратова. На звонок URA.RU она в день обысков не ответила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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