Фигурантов аферы в челябинской конной школе оставили на свободе

В «Рифее» прошли масштабные обыски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трое подозреваемых в купле-продаже лошадей по завышенной стоимости для челябинской конноспортивной школы «Рифей», обыски в которой ранее провели силовики, оставлены на свободе под подпиской о невыезде. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Старшему тренеру школы Светлане Дубовик, а также еще двоим лицам, подозреваемым в совершении преступления, после проведения следственных действий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причастность все трое признали в полном объеме», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ранее сообщили, что с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Обыски в рамках уголовного дела прошли в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. Сумма хищения при покупке для школы лошадей составила более миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД области совместно с УФСБ региона. Руководит школой дочь экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Наталья Алистратова. На звонок URA.RU она в день обысков не ответила.