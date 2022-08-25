С Урала в ЛНР уехала партия гуманитарного груза, а также письма школьников с теплыми пожеланиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчане отправили партию снаряжения для бойцов Луганской народной республики. Представители Народного фронта и свердловские предприниматели в короткие сроки собрали все необходимое, рассказала депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева, которая также участвовала в гуманитарной акции, пресс-службе Народной милиции ЛНР. Видеоролик опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

«Мы закупали квадрокоптеры, тепловизоры, каски, бронежилеты — все, что необходимо для ребят, чтобы приблизить нашу общую победу. Мы всем Уралом постарались сделать это очень быстро. Наши предприятия и бизнесмены собрали все необходимое для ребят», — рассказала Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия концерна «Уралвагонзавод» отправили в одну из школ ЛНР шесть комплектов ученической мебели. Еще раньше глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов.