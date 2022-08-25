Жители пожаловались, что дорожники оставили ямы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны качеством проведенных дорожных работ в районе дома №10 на улице Патрикеева. Пост с жалобой опубликован в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Сняли старое покрытие, небольшой участок, сложили в кучу. Заезд нормально не заасфальтировали, все в ямах и дырах. Деревья срубили и бросили», — написал анонимный автор.

«Просто не понимаю, почему везде все делают спустя рукава? Стыдно за такую работу», — прокомментировала Любовь Коваленко.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что на восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону.

Отремонтированный заезд «В Салехарде», «ВКонтакте»