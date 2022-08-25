Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны качеством проведенных дорожных работ в районе дома №10 на улице Патрикеева. Пост с жалобой опубликован в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».
«Сняли старое покрытие, небольшой участок, сложили в кучу. Заезд нормально не заасфальтировали, все в ямах и дырах. Деревья срубили и бросили», — написал анонимный автор.
«Просто не понимаю, почему везде все делают спустя рукава? Стыдно за такую работу», — прокомментировала Любовь Коваленко.
В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что на восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону.
Отремонтированный заезд
«В Салехарде», «ВКонтакте»
Снятый асфальт
«В Салехарде», «ВКонтакте»
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Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны качеством проведенных дорожных работ в районе дома №10 на улице Патрикеева. Пост с жалобой опубликован в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». «Сняли старое покрытие, небольшой участок, сложили в кучу. Заезд нормально не заасфальтировали, все в ямах и дырах. Деревья срубили и бросили», — написал анонимный автор. «Просто не понимаю, почему везде все делают спустя рукава? Стыдно за такую работу», — прокомментировала Любовь Коваленко. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что на восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону.