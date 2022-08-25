25 августа 2022
24 августа 2022

В Салехарде жители пожаловались на ремонт дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, люк канализации, ремонт дорог
Жители пожаловались, что дорожники оставили ямы (фото из архива) Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны качеством проведенных дорожных работ в районе дома №10 на улице Патрикеева. Пост с жалобой опубликован в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».

«Сняли старое покрытие, небольшой участок, сложили в кучу. Заезд нормально не заасфальтировали, все в ямах и дырах. Деревья срубили и бросили», — написал анонимный автор.

«Просто не понимаю, почему везде все делают спустя рукава? Стыдно за такую работу», — прокомментировала Любовь Коваленко.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что на восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону.

Отремонтированный заезд
Снятый асфальт

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Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны качеством проведенных дорожных работ в районе дома №10 на улице Патрикеева. Пост с жалобой опубликован в группе «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». «Сняли старое покрытие, небольшой участок, сложили в кучу. Заезд нормально не заасфальтировали, все в ямах и дырах. Деревья срубили и бросили», — написал анонимный автор. «Просто не понимаю, почему везде все делают спустя рукава? Стыдно за такую работу», — прокомментировала Любовь Коваленко. В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что на восьмом проезде в Надыме дорожники отстают от графика. Это выяснил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов при проверке, которая состоялась в ходе его ежегодной поездки по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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