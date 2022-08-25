США отказались поставлять на Украину дальнобойные ракеты ATACMS

США отказались поставлять Украине боеприпасы ATACMS для HIMARS Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, так как Пентагон считает, что в настоящий момент они не нужны. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости».

«Мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент нужно сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS», — заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. По его словам, на сегодня украинской армии не требуются ATACMS для их [ВСУ] текущих задач. Ракеты ATACMS, дальностью до 300 км, предназначены для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые также поставляет США.

Тем не менее, США решили поставить для Украины боеприпасы другого типа — GMLRS, дальностью в 80 км. По словам Коля, на сегодня они будут более приоритетны.

Ранее в Белом доме уточнили, что за два года США направили на помощь Украине миллиарды долларов. Сумма поддержки киевскому режиму оказалась равна трем военным бюджетам страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирных граждан ЛНР и ДНР. В ходе конфликта, США активно оказывает помощь Киеву, как финансовую, так и военную. Недавно Байден объявил о выделении Украине рекордных 3 миллиардов долларов.