В Пермском крае сотрудники ДПС выбили стекло, чтобы задержать нарушителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) мужчина пытался скрыться от наряда полиции на автомобиле. Но двум нарядам ДПС удалось задержать нарушителя, выбив при этом стекло машины, сообщили очевидцы.

«Я пришел на место первый и видел, как сотрудник ДПС локтем выбил стекло на двери водителя, потом нарушителя вытащили из машины и повалили на капот. После этого водителя, который пытался скрыться от полицейских посадили в машину ДПС», — пишет житель Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, лихач был задержан, а его авто отправлено на штрафстоянку. Агентство направило в пресс-службу краевого ГИБДД запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от наряда ДПС. Нарушителя остановили стрельбой из табельного оружия.