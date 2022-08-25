В Соликамске (Пермский край) мужчина пытался скрыться от наряда полиции на автомобиле. Но двум нарядам ДПС удалось задержать нарушителя, выбив при этом стекло машины, сообщили очевидцы.
«Я пришел на место первый и видел, как сотрудник ДПС локтем выбил стекло на двери водителя, потом нарушителя вытащили из машины и повалили на капот. После этого водителя, который пытался скрыться от полицейских посадили в машину ДПС», — пишет житель Соликамска в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, лихач был задержан, а его авто отправлено на штрафстоянку. Агентство направило в пресс-службу краевого ГИБДД запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от наряда ДПС. Нарушителя остановили стрельбой из табельного оружия.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»