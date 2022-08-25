25 августа 2022

Пермские полицейские жестко задержали водителя. «Выбили стекло и вытащили из машины».

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи. Курган, дпс
В Пермском крае сотрудники ДПС выбили стекло, чтобы задержать нарушителя Фото:

В Соликамске (Пермский край) мужчина пытался скрыться от наряда полиции на автомобиле. Но двум нарядам ДПС удалось задержать нарушителя, выбив при этом стекло машины, сообщили очевидцы.

«Я пришел на место первый и видел, как сотрудник ДПС локтем выбил стекло на двери водителя, потом нарушителя вытащили из машины и повалили на капот. После этого водителя, который пытался скрыться от полицейских посадили в машину ДПС», — пишет житель Соликамска в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, лихач был задержан, а его авто отправлено на штрафстоянку. Агентство направило в пресс-службу краевого ГИБДД запрос, на момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от наряда ДПС. Нарушителя остановили стрельбой из табельного оружия.

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В Соликамске (Пермский край) мужчина пытался скрыться от наряда полиции на автомобиле. Но двум нарядам ДПС удалось задержать нарушителя, выбив при этом стекло машины, сообщили очевидцы. «Я пришел на место первый и видел, как сотрудник ДПС локтем выбил стекло на двери водителя, потом нарушителя вытащили из машины и повалили на капот. После этого водителя, который пытался скрыться от полицейских посадили в машину ДПС», — пишет житель Соликамска в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, лихач был задержан, а его авто отправлено на штрафстоянку. Агентство направило в пресс-службу краевого ГИБДД запрос, на момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который сбил полицейского, пытаясь скрыться от наряда ДПС. Нарушителя остановили стрельбой из табельного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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