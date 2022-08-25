Крупнейшее агентство недвижимости Челябинска закрывается

26 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Компания Арсена Унаняна закроется в Челябинске до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агентство недвижимости «Компаньон» из Челябинска, принадлежащее скандально известному Арсену Унаняну, прекратит существование. Как стало известно URA.RU компания перейдет под крыло «DAN-Недвижимость». «В Челябинске закрывается известное агентство недвижимости, которое проработало 19 лет. Сотрудникам агентства недвижимости „Компаньон“ предложили перейти под крыло компании „DAN-Недвижимость“. Речь о купле-продаже при этом не идет», — сообщили участники рынка в пресс-релизе. Как уточняется, слияние завершится к концу 2022 года. Гендиректор агентства недвижимости «Компаньон» Влада Валге отметила, что решение благотворно скажется на работе коллективов двух фирм и качестве услуг для клиентов. Перейти в «DAN-Недвижимость» предложили 40 брокерам и агентам «Компаньона». Офис агентства недвижимости «Компаньон» находится на улице Труда, 156. В ближайшие месяцы сюда переедет часть сотрудников «DAN-Недвижимость». В настоящее время пять филиалов агентства располагаются преимущественно в Курчатовском районе Челябинска. Юридическое лицо со стороны «Компаньона» закроют после того, как обязательства перед клиентами выполнят в полной мере. Агентство «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Унанян. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра. Также в мае сообщалось о намерении правоохранительных органов возбудить в отношении предпринимателя еще одно уголовное дело по дополнительному преступному эпизоду о хищении денежных средств граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агентство недвижимости «Компаньон» из Челябинска, принадлежащее скандально известному Арсену Унаняну, прекратит существование. Как стало известно URA.RU компания перейдет под крыло «DAN-Недвижимость». «В Челябинске закрывается известное агентство недвижимости, которое проработало 19 лет. Сотрудникам агентства недвижимости „Компаньон“ предложили перейти под крыло компании „DAN-Недвижимость“. Речь о купле-продаже при этом не идет», — сообщили участники рынка в пресс-релизе. Как уточняется, слияние завершится к концу 2022 года. Гендиректор агентства недвижимости «Компаньон» Влада Валге отметила, что решение благотворно скажется на работе коллективов двух фирм и качестве услуг для клиентов. Перейти в «DAN-Недвижимость» предложили 40 брокерам и агентам «Компаньона». Офис агентства недвижимости «Компаньон» находится на улице Труда, 156. В ближайшие месяцы сюда переедет часть сотрудников «DAN-Недвижимость». В настоящее время пять филиалов агентства располагаются преимущественно в Курчатовском районе Челябинска. Юридическое лицо со стороны «Компаньона» закроют после того, как обязательства перед клиентами выполнят в полной мере. Агентство «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Унанян. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра. Также в мае сообщалось о намерении правоохранительных органов возбудить в отношении предпринимателя еще одно уголовное дело по дополнительному преступному эпизоду о хищении денежных средств граждан.