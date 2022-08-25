Крупнейшее агентство недвижимости Челябинска закрывается

Агентство недвижимости «Компаньон» из Челябинска, принадлежащее скандально известному Арсену Унаняну, прекратит существование. Как стало известно URA.RU компания перейдет под крыло «DAN-Недвижимость».
«В Челябинске закрывается известное агентство недвижимости, которое проработало 19 лет. Сотрудникам агентства недвижимости „Компаньон“ предложили перейти под крыло компании „DAN-Недвижимость“. Речь о купле-продаже при этом не идет», — сообщили участники рынка в пресс-релизе.
Как уточняется, слияние завершится к концу 2022 года. Гендиректор агентства недвижимости «Компаньон» Влада Валге отметила, что решение благотворно скажется на работе коллективов двух фирм и качестве услуг для клиентов. Перейти в «DAN-Недвижимость» предложили 40 брокерам и агентам «Компаньона».
Офис агентства недвижимости «Компаньон» находится на улице Труда, 156. В ближайшие месяцы сюда переедет часть сотрудников «DAN-Недвижимость». В настоящее время пять филиалов агентства располагаются преимущественно в Курчатовском районе Челябинска. Юридическое лицо со стороны «Компаньона» закроют после того, как обязательства перед клиентами выполнят в полной мере.
Агентство «Компаньон» признано банкротом, как и его основной владелец Унанян. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра. Также в мае сообщалось о намерении правоохранительных органов возбудить в отношении предпринимателя еще одно уголовное дело по дополнительному преступному эпизоду о хищении денежных средств граждан.
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