Челябинскому риелтору после допроса избрали меру пресечения

На время следствия Арсена Унаняна оставили на свободе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскому риелтору Арсену Унаняну, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение принял следователь по итогам допроса Унаняна 12 мая, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Унанян допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о хищении средств дольщика его недостроенного бизнес-центра. Отпустили под подписку. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено еще одно уголовное дело по дополнительному преступному эпизоду о хищении денежных средств граждан, которые не входят в число его кредиторов в рамках дела о банкротстве», — рассказал источник.

Утром 12 мая в особняке Унаняна в поселке «Вавиловец» и в офисе его компании «Компаньон» прошел обыск. После этого риелтора увезли на допрос в сопровождении сотрудников ОМОН. Следствие считает, что он обманул покупателя недвижимости в своем недостроенном бизнес-центре, продав ему помещение, которое уже ранее было реализовано другому дольщику. Унанян и его фирмы признаны банкротами.

Также риелтор оставил без 2,5 млн рублей политтехнолога Сергея Клесуна, который теперь добивается возбуждения уголовного дела. Оперативное сопровождение дела риелтора ведут сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.