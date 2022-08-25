25 августа 2022

Пермский мэр похвастался пойманной рыбой. Фото.

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Рыбалка проходила вечером Фото:

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз поделился фотографиями своего улова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На закате», — лаконично отметил Быкариз. Где именно он рыбачил, глава не указал. Также как и сколько рыбы было поймано.

В комментариях подписчики поздравляют его с уловом. И признаются в том, что завидуют. Ранее URA.RU сообщало, что фотографиями с рыбалки поделился экс-депутат госдумы Игорь Сапко. А житель Перми поймал в Каме сома-гиганта.

Фото:

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Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз поделился фотографиями своего улова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На закате», — лаконично отметил Быкариз. Где именно он рыбачил, глава не указал. Также как и сколько рыбы было поймано. В комментариях подписчики поздравляют его с уловом. И признаются в том, что завидуют. Ранее URA.RU сообщало, что фотографиями с рыбалки поделился экс-депутат госдумы Игорь Сапко. А житель Перми поймал в Каме сома-гиганта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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