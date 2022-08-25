Пермский мэр похвастался пойманной рыбой. Фото.

Рыбалка проходила вечером Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз поделился фотографиями своего улова. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На закате», — лаконично отметил Быкариз. Где именно он рыбачил, глава не указал. Также как и сколько рыбы было поймано.

В комментариях подписчики поздравляют его с уловом. И признаются в том, что завидуют. Ранее URA.RU сообщало, что фотографиями с рыбалки поделился экс-депутат госдумы Игорь Сапко. А житель Перми поймал в Каме сома-гиганта.