Тела убитой в Перми семьи из Башкирии передали родственникам

Тела убитой в Перми женщины и ее дочки передали родным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

Силовики завершили следственные мероприятия с убитыми в Перми жительницей Башкирии и ее пятилетней дочерью. Брат женщины рассказал URA.RU, что забрал тела убитых.

«Мне не очень удобно сейчас разговаривать, я забираю тела сестры и племянницы сейчас», — ответил Игорь, брат убитой Таисии, на звонок URA.RU. Мужчина приехал в Пермь из Башкирии сразу, как только узнал про смерть родных.

В убийстве 45-летней жительницы Башкирии Таисии и ее дочки подозревают подругу женщины, с которой они вместе сидели в тюрьме. По предварительной информации Майя К. спланировала преступление заранее, она сняла дом в поселке Ласьва и подговорила своего приятеля убить женщину и ее 5-летню дочь. После расправы над гостями они вывезли тела убитых в лес, где закопали. Пришедшим к Майе следователям, она сказала, что после ссоры женщина ушла ночью из квартиры и пропала, позже выяснилось, что пермячка обманывала полицейских. Сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.