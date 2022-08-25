Мэр Екатеринбурга проучил миллиардера, давившего на него

Алексей Орлов использовал возможность показать, что решения — особенно кадровые — принимает самостоятельно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов минимизирует влияние бизнесмена Виталия Кочеткова (владелец сотового оператора «Мотив») на городскую власть. Мэр устроил бывшего руководителя городской Счетной палаты Андрея Парунина на «Водоканал». Но не на ту должность, о которой якобы просили спикер гордумы Игорь Володин и поддерживающий его Кочетков. По данным URA.RU, Парунин будет отвечать на предприятии за проверки внутренних операций.

«Парунин приступил к работе 23 августа. По сути, он будет заниматься тем же, чем в Счетной палате, — аудитом. Не руководящая должность», — поделился источник в мэрии. В разговоре с URA.RU Парунин подтвердил информацию о назначении.

Как писало URA.RU, Орлов обещал Володину, что подыщет Парунину новое место, после того, как в феврале 2022-го Парунина по инициативе мэра лишили должности главы Счетной палаты (в результате затяжного конфликта она досталась бывшему сотруднику прокуратуры Александру Гетманчуку). Через несколько недель, по неофициальной информации, Володин якобы попросил Кочеткова (сам Володин это отрицает) напомнить Орлову об обещании. Обсуждалось, что Парунин может занять одну из ключевых позиций на «Водоканале» — финансового директора.

«В городской власти посчитали, что это слишком — у Парунина нет соответствующего опыта. К тому же Орлову не очень понравилось, что на него давят», — объясняют в окружении градоначальника. Еще один источник в муниципальной власти при этом допустил, что Парунин может стать финансовым директором в дальнейшем.

Ранее Кочеткова называли в числе претендентов на приобретение «Водоканала» или получение некоторых объектов стратегического предприятия на условиях концессии. Считается, что отказ предыдущего мэра — Александра Высокинского — идти на сделку стал одной из причин затяжного конфликта между ним и думой, большинство в которой контролирует Кочетков, и последующей отставки градоначальника.