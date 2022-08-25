В Новом Уренгое ограничивают продажу спиртного

Мэрия Нового Уренгоя запретила продавать алкоголь на шесть дней в августе — сентябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В мэрии Нового Уренгоя рассказали о том, когда в сентябре и конце августа ограничат продажу алкоголя. Объявлено шесть дней, в которые купить горячительные напитки не будет возможности, сообщили в администрации города.

«В Новом Уренгое в августе — сентябре будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции с 10:00 до 22:00 часов. Район Коротчаево: 27 августа (День района Коротчаево), 1 сентября (День знаний). Район Лимбяяха: 1 сентября (День знаний), 10 сентября (День района Лимбяяха). Новый Уренгой 1 сентября (День знаний), 3—4 сентября (День города и День работников нефтяной и газовой промышленности)», — рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя на своей страничке во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что на День города в Новый Уренгой приедут выступать популярные артисты. Для горожан будет петь Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».