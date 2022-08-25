25 августа 2022
24 августа 2022

В Новом Уренгое ограничивают продажу спиртного

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, полки с алкоголем
Мэрия Нового Уренгоя запретила продавать алкоголь на шесть дней в августе — сентябре Фото:

В мэрии Нового Уренгоя рассказали о том, когда в сентябре и конце августа ограничат продажу алкоголя. Объявлено шесть дней, в которые купить горячительные напитки не будет возможности, сообщили в администрации города.

«В Новом Уренгое в августе — сентябре будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции с 10:00 до 22:00 часов. Район Коротчаево: 27 августа (День района Коротчаево), 1 сентября (День знаний). Район Лимбяяха: 1 сентября (День знаний), 10 сентября (День района Лимбяяха). Новый Уренгой 1 сентября (День знаний), 3—4 сентября (День города и День работников нефтяной и газовой промышленности)», — рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя на своей страничке во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что на День города в Новый Уренгой приедут выступать популярные артисты. Для горожан будет петь Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».

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В мэрии Нового Уренгоя рассказали о том, когда в сентябре и конце августа ограничат продажу алкоголя. Объявлено шесть дней, в которые купить горячительные напитки не будет возможности, сообщили в администрации города. «В Новом Уренгое в августе — сентябре будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции с 10:00 до 22:00 часов. Район Коротчаево: 27 августа (День района Коротчаево), 1 сентября (День знаний). Район Лимбяяха: 1 сентября (День знаний), 10 сентября (День района Лимбяяха). Новый Уренгой 1 сентября (День знаний), 3—4 сентября (День города и День работников нефтяной и газовой промышленности)», — рассказали в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя на своей страничке во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что на День города в Новый Уренгой приедут выступать популярные артисты. Для горожан будет петь Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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