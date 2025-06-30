Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка

ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. Согласно информации, предоставленной экстренными службами республики, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины осуществили 26 обстрелов, применив дальнобойные ракетные комплексы, артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.