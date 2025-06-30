30 июня 2025

Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка

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Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Появились кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка Фото:

ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения. 

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. Согласно информации, предоставленной экстренными службами республики, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины осуществили 26 обстрелов, применив дальнобойные ракетные комплексы, артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

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ТАСС обнародовал видеоматериалы, запечатлевшие результаты ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по центральной части Донецка с применением ракет Storm Shadow. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, еще не менее двух получили ранения.  По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска нанесли удар по Донецку с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. Согласно информации, предоставленной экстренными службами республики, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины осуществили 26 обстрелов, применив дальнобойные ракетные комплексы, артиллерию калибра 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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