29 июня 2025

Эсеры ЯНАО закрыли все округа на выборах в заксобрание. Список

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На выборы в парламент заявилось 34 кандидата от СРЗП
На выборы в парламент заявилось 34 кандидата от СРЗП Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Реготделение партии «Справедливая Россия — За правду» определилась с кандидатами на выборы в окружное заксобрание. Как сообщает депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев, партии удалось выдвинуть кандидатов на все избирательные округа в окружном парламенте. 

«На выборы в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа по единому списку выдвинуты 34 человека. Одновременно партия выдвинула кандидатов по всем 11 одномандатным округам», — сообщает Максим Лазарев в своем telegram-канале.

Список выдвинутых кандидатов предоставила URA.RU сама партия. Информационное агентство публикует список кандидатов, которые представят СРЗП на выборах в заксобрание:

  1. Эдуард Аюпов (одномандатник и по списку); Максим Лазарев, Марина Марковскайте, Инна Поленова (по списку) — Салехардский округ.
  2. Вера Капшанова (одномандатник и по списку); Наталья Крутова, Иван Канев (по списку) — Лабытнангский округ.
  3. Алексей Пуйко (одномандатник и по списку); Денис Ковалев, Зоя Дорджиева (по списку) — Тазовский округ.
  4. Алексей Пономарев (одномандатник и по списку); Муртазали Ярлыкапов, Ольга Куманева (по списку) — Надымский округ.
  5. Дмитрий Петров (одномандатник и по списку); Роман Сергеев, Антон Ферубко (по списку) — Новоуренгойский округ.
  6. Дарья Черленюк (одномандатник и по списку); Алексей Никитин, Данила Демиденко (по списку) — Новоуренгойский округ.
  7. Виктор Ушаков (одномандатник и по списку);  Намик Гашимов, Андрей Гомзяков (по списку) — Ноябрьский округ.
  8. Дмитрий Ковалев (одномандатник и по списку); Юрий Гойко, Юлия Ковалева (по списку) —  Ноябрьский округ.
  9. Виктория Шишкина (одномандатник и по списку); Елена Захарченко, Максим Бабушкин (по списку) — Муравленковский округ. 
  10. Фахрад Ибрагимов (одномандатник и по списку); Комилова Илясова, Артем Марков (по списку) — Губкинский округ.
  11. Ирина Колдомова (одномандатник и по списку); Дмитрий Фисенко, Михаил Алдамович (по списку) — Пуровский округ.

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Реготделение партии «Справедливая Россия — За правду» определилась с кандидатами на выборы в окружное заксобрание. Как сообщает депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев, партии удалось выдвинуть кандидатов на все избирательные округа в окружном парламенте.  «На выборы в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа по единому списку выдвинуты 34 человека. Одновременно партия выдвинула кандидатов по всем 11 одномандатным округам», — сообщает Максим Лазарев в своем telegram-канале. Список выдвинутых кандидатов предоставила URA.RU сама партия. Информационное агентство публикует список кандидатов, которые представят СРЗП на выборах в заксобрание:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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