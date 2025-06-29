Реготделение партии «Справедливая Россия — За правду» определилась с кандидатами на выборы в окружное заксобрание. Как сообщает депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев, партии удалось выдвинуть кандидатов на все избирательные округа в окружном парламенте.
«На выборы в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа по единому списку выдвинуты 34 человека. Одновременно партия выдвинула кандидатов по всем 11 одномандатным округам», — сообщает Максим Лазарев в своем telegram-канале.
Список выдвинутых кандидатов предоставила URA.RU сама партия. Информационное агентство публикует список кандидатов, которые представят СРЗП на выборах в заксобрание:
- Эдуард Аюпов (одномандатник и по списку); Максим Лазарев, Марина Марковскайте, Инна Поленова (по списку) — Салехардский округ.
- Вера Капшанова (одномандатник и по списку); Наталья Крутова, Иван Канев (по списку) — Лабытнангский округ.
- Алексей Пуйко (одномандатник и по списку); Денис Ковалев, Зоя Дорджиева (по списку) — Тазовский округ.
- Алексей Пономарев (одномандатник и по списку); Муртазали Ярлыкапов, Ольга Куманева (по списку) — Надымский округ.
- Дмитрий Петров (одномандатник и по списку); Роман Сергеев, Антон Ферубко (по списку) — Новоуренгойский округ.
- Дарья Черленюк (одномандатник и по списку); Алексей Никитин, Данила Демиденко (по списку) — Новоуренгойский округ.
- Виктор Ушаков (одномандатник и по списку); Намик Гашимов, Андрей Гомзяков (по списку) — Ноябрьский округ.
- Дмитрий Ковалев (одномандатник и по списку); Юрий Гойко, Юлия Ковалева (по списку) — Ноябрьский округ.
- Виктория Шишкина (одномандатник и по списку); Елена Захарченко, Максим Бабушкин (по списку) — Муравленковский округ.
- Фахрад Ибрагимов (одномандатник и по списку); Комилова Илясова, Артем Марков (по списку) — Губкинский округ.
- Ирина Колдомова (одномандатник и по списку); Дмитрий Фисенко, Михаил Алдамович (по списку) — Пуровский округ.
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