30 июня 2025

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд избрал экс-сотруднику ЦБ арест на два месяца
Суд избрал экс-сотруднику ЦБ арест на два месяца Фото:

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на 2 месяца», — говорится в официальном сообщении. Речь идет о деле по статье о мошенничестве, фигурантом которого Рубинов признан в ходе расследования.

В августе 2022 года бывший топ-менеджер уже был заочно арестован по другому уголовному делу — о растрате в особо крупном размере. Тогда же Рубинов был объявлен в международный розыск. В настоящее время, по данным следствия, он находится на территории Израиля. Подробности предъявленных обвинений и детали расследования не разглашаются, напоминает телеканал 360.

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Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на 2 месяца», — говорится в официальном сообщении. Речь идет о деле по статье о мошенничестве, фигурантом которого Рубинов признан в ходе расследования. В августе 2022 года бывший топ-менеджер уже был заочно арестован по другому уголовному делу — о растрате в особо крупном размере. Тогда же Рубинов был объявлен в международный розыск. В настоящее время, по данным следствия, он находится на территории Израиля. Подробности предъявленных обвинений и детали расследования не разглашаются, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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