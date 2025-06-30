Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Вечером 30 июня в работе мессенджера Telegram зафиксирован массовый сбой на территории России, следует из данных аналитического сервиса Downdetector и портала Сбой.рф. Пользователи начали сообщать о неполадках около 22:45 по московскому времени, к 23:20 количество обращений превысило 2,5 тысячи.
По информации Downdetector, основная волна жалоб поступила из Татарстана (25% от общего числа сообщений), а также из Нижегородской (14%) и Самарской (11%) областей. О проблемах также сообщали жители Ульяновской области (8%) и Санкт-Петербурга (5%). В то же время международная версия Downdetector не зафиксировала подобных сбоев в других странах, что свидетельствует о локальном характере проблемы.
Пользователи отмечают невозможность отправлять и получать сообщения, а также трудности с подключением к серверу Telegram. На момент публикации представители мессенджера официально не прокомментировали причины сбоя.
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