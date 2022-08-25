В Ельцин центре покажут фильм с Шевчуком о девяностых

26 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре пройдет показ фильма «Духов день» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ельцин Центре пройдет показ фильма «Духов день», главную роль в котором исполнил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Информация о предстоящем мероприятии появилась на сайте центра. «К 30-летию новой российской государственности посвящается. Юрий Шевчук в дебютном фильме Сергея Сельянова „Духов день“», — говорится в афише. Фильм зрителям представит сценарист Михаил Коновальчук, а также ведущий киноклуба, киновед Вячеслав Шмыров. Фильм 1990-го года повествует об истории Ивана Христофорова, который обладает способностью непроизвольно взрывать окружающие предметы. Чтобы узнать причину происхождения способностей, он обращается к фамильной истории. «Одновременно внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего», — указано в описании фильма. Показ пройдет 26 августа в 19.00 в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Билет обойдется в 300 рублей. Ранее лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. На него был наложен штраф в 50 тысяч рублей. Административное дело против музыканта возбудил Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

В Ельцин Центре пройдет показ фильма «Духов день», главную роль в котором исполнил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Информация о предстоящем мероприятии появилась на сайте центра. «К 30-летию новой российской государственности посвящается. Юрий Шевчук в дебютном фильме Сергея Сельянова „Духов день“», — говорится в афише. Фильм зрителям представит сценарист Михаил Коновальчук, а также ведущий киноклуба, киновед Вячеслав Шмыров. Фильм 1990-го года повествует об истории Ивана Христофорова, который обладает способностью непроизвольно взрывать окружающие предметы. Чтобы узнать причину происхождения способностей, он обращается к фамильной истории. «Одновременно внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего», — указано в описании фильма. Показ пройдет 26 августа в 19.00 в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Билет обойдется в 300 рублей. Ранее лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. На него был наложен штраф в 50 тысяч рублей. Административное дело против музыканта возбудил Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.