В Ельцин центре покажут фильм с Шевчуком о девяностых

В Ельцин Центре пройдет показ фильма «Духов день», главную роль в котором исполнил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Информация о предстоящем мероприятии появилась на сайте центра.
«К 30-летию новой российской государственности посвящается. Юрий Шевчук в дебютном фильме Сергея Сельянова „Духов день“», — говорится в афише. Фильм зрителям представит сценарист Михаил Коновальчук, а также ведущий киноклуба, киновед Вячеслав Шмыров.
Фильм 1990-го года повествует об истории Ивана Христофорова, который обладает способностью непроизвольно взрывать окружающие предметы. Чтобы узнать причину происхождения способностей, он обращается к фамильной истории. «Одновременно внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего», — указано в описании фильма.
Показ пройдет 26 августа в 19.00 в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Билет обойдется в 300 рублей.
Ранее лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. На него был наложен штраф в 50 тысяч рублей. Административное дело против музыканта возбудил Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.
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