Суд признал лидера ДДТ виновным в дискредитации армии РФ

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Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Лидер ДДТ признан виновным Фото:

Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Это передает корреспондент РИА «Новости» с заседания Уфимского районного суда Республики Башкортостан.

«Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. На него наложен штраф в 50 тысяч рублей», — сообщает корреспондент.

Ранее URA.RU cообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

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Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Это передает корреспондент РИА «Новости» с заседания Уфимского районного суда Республики Башкортостан. «Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. На него наложен штраф в 50 тысяч рублей», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU cообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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