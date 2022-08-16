Суд признал лидера ДДТ виновным в дискредитации армии РФ

Лидер ДДТ признан виновным
Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Это передает корреспондент РИА «Новости» с заседания Уфимского районного суда Республики Башкортостан.
«Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. На него наложен штраф в 50 тысяч рублей», — сообщает корреспондент.
Ранее URA.RU cообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»