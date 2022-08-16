Суд признал лидера ДДТ виновным в дискредитации армии РФ

16 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Лидер ДДТ признан виновным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Это передает корреспондент РИА «Новости» с заседания Уфимского районного суда Республики Башкортостан. «Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. На него наложен штраф в 50 тысяч рублей», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU cообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. Это передает корреспондент РИА «Новости» с заседания Уфимского районного суда Республики Башкортостан. «Шевчук признан виновным в дискредитации российской армии. На него наложен штраф в 50 тысяч рублей», — сообщает корреспондент. Ранее URA.RU cообщало, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вновь возбудил административное дело против музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.