ВСУ в результате удара лишила ЗАЭС электроэнергии

26 августа 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины лишили ЗАЭС электричества Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция. «Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока. Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.

Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция. «Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока. Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.