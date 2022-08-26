ВСУ в результате удара лишила ЗАЭС электроэнергии

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Вооруженные силы Украины лишили ЗАЭС электричества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция.

«Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока.

Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.

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Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция. «Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока. Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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