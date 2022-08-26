ВСУ в результате удара лишила ЗАЭС электроэнергии

Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция.
«Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока.
Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Вооруженные силы Украины перебила последнюю линию передачи электроэнергии от Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили местные власти Энергодара, на территории которого и находится станция. «Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи из ЗАЭС на Украину», — цитирует сообщение РИА «Новости». Тем самым, станция в настоящий момент лишена электричества. Также уточняется, что сейчас нет возможности поставлять туда электроэнергию. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности ЧП на АЭС после удара ВСУ. В результате удара перестали работать два энергоблока. Киев неоднократно ударял по Запорожской АЭС в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население от киевского геноцида. В ходе операции, Россия освободила приазовскую часть Запорожской области.