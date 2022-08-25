Силовики привлекли к ответственности 42 мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ во время облав в Екатеринбурге проверили около 170 мигрантов, которые подозревались в нарушении закона. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Очередной рейд прошел 25 августа на территории обслуживания отдела полиции № 10 Железнодорожного района. В ходе рейда полицейские проверили более 170 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

В операции участвовали сотрудники ФСБ, силовики регионального главка МВД, городские полицейские, а также прокуратура. Мигрантов-нелегалов помогали ловить бойцы спецназа из отряда «Гром».

Из почти двухсот задержанных мигрантов 42 привлечены к ответственности. Силовики продолжат облавы на нелегалов, однако места возможного проведения операций в интересах полиции не сообщаются.

Очевидец ранее сообщил URA.RU, что к рынку в микрорайоне Сортировка стянулись силовики. В городской полиции подтвердили, что там проводятся профилактические мероприятия.