25 августа 2022

Силовики ФСБ и полиции поймали группу мигрантов в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Силовики привлекли к ответственности 42 мигрантов Фото:

Сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ во время облав в Екатеринбурге проверили около 170 мигрантов, которые подозревались в нарушении закона. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Очередной рейд прошел 25 августа на территории обслуживания отдела полиции № 10 Железнодорожного района. В ходе рейда полицейские проверили более 170 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

В операции участвовали сотрудники ФСБ, силовики регионального главка МВД, городские полицейские, а также прокуратура. Мигрантов-нелегалов помогали ловить бойцы спецназа из отряда «Гром».

Из почти двухсот задержанных мигрантов 42 привлечены к ответственности. Силовики продолжат облавы на нелегалов, однако места возможного проведения операций в интересах полиции не сообщаются.

Очевидец ранее сообщил URA.RU, что к рынку в микрорайоне Сортировка стянулись силовики. В городской полиции подтвердили, что там проводятся профилактические мероприятия.

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Сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ во время облав в Екатеринбурге проверили около 170 мигрантов, которые подозревались в нарушении закона. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Очередной рейд прошел 25 августа на территории обслуживания отдела полиции № 10 Железнодорожного района. В ходе рейда полицейские проверили более 170 иностранных граждан», — говорится в сообщении ведомства. В операции участвовали сотрудники ФСБ, силовики регионального главка МВД, городские полицейские, а также прокуратура. Мигрантов-нелегалов помогали ловить бойцы спецназа из отряда «Гром». Из почти двухсот задержанных мигрантов 42 привлечены к ответственности. Силовики продолжат облавы на нелегалов, однако места возможного проведения операций в интересах полиции не сообщаются. Очевидец ранее сообщил URA.RU, что к рынку в микрорайоне Сортировка стянулись силовики. В городской полиции подтвердили, что там проводятся профилактические мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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