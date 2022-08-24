Путин поручил Мишустину и Собянину следить за пожарами

24 августа 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Премьер-министр, вице-премьер и мэр Москвы отправятся в регионы, где сейчас горят леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. «Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, я просил его эти территории тоже посетить. Вы, пожалуйста, подготовьте соответствующие материалы о поездке председателя правительства региона», — обратился президент РФ к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Он [Григоренко] также отправится в регионы, где есть лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало, что Путин попросил Мишустина и Собянина отправиться в регионы, где горят леса. Кроме того, в регионы с горящими лесами отправится вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в ХМАО вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга. Также смог от пожаров накрыл район ЯНАО.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. «Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, я просил его эти территории тоже посетить. Вы, пожалуйста, подготовьте соответствующие материалы о поездке председателя правительства региона», — обратился президент РФ к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Он [Григоренко] также отправится в регионы, где есть лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало, что Путин попросил Мишустина и Собянина отправиться в регионы, где горят леса. Кроме того, в регионы с горящими лесами отправится вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в ХМАО вновь вызывают противопожарный десант из Екатеринбурга. Также смог от пожаров накрыл район ЯНАО.