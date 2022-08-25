Челябинскому бизнесмену разрешили строить особняк у рынка

26 августа 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Бизнесмен доказал, что будет строить именно дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска разрешила бизнесмену Алексею Докучаеву строить трехэтажный особняк у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, площадью 1600 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (жилой дом) Докучаеву Алексею Васильевичу. Публичные слушания считать состоявшимися», — говорится в в документации. В сервисе «СБИС» указано, что индивидуальный предприниматель Докучаев является учредителем питомника ООО «Росток», а также других видов деятельности, связанных с продажей овощей и фруктов. На публичных слушаниях, а затем на комиссии у присутствующих возникли подозрения, что бизнесмен собирается построить именно коттедж. Жители заявили, что Докучаев возводит магазин. «Поступили вопросы и замечания о том, что отсутствует подтверждение того, что планируемый к размещению объект капитального строительства будет являться индивидуальным жилым домом для проживания одной семьи. Не представлен проект с информацией о разделении на комнаты и помещения вспомогательного использования, а также подтверждение того, что объект не будет делиться на самостоятельные объекты недвижимости», — было указано документации. Бизнесмен заверил, что строит именно жилой дом и получил разрешение. Ранее власти Челябинска отклонили этот проект и вынесли вопрос на согласительную комиссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска разрешила бизнесмену Алексею Докучаеву строить трехэтажный особняк у Колхозного рынка. Коттедж будет построен сразу на трех земельных участках, площадью 1600 квадратных метров, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (жилой дом) Докучаеву Алексею Васильевичу. Публичные слушания считать состоявшимися», — говорится в в документации. В сервисе «СБИС» указано, что индивидуальный предприниматель Докучаев является учредителем питомника ООО «Росток», а также других видов деятельности, связанных с продажей овощей и фруктов. На публичных слушаниях, а затем на комиссии у присутствующих возникли подозрения, что бизнесмен собирается построить именно коттедж. Жители заявили, что Докучаев возводит магазин. «Поступили вопросы и замечания о том, что отсутствует подтверждение того, что планируемый к размещению объект капитального строительства будет являться индивидуальным жилым домом для проживания одной семьи. Не представлен проект с информацией о разделении на комнаты и помещения вспомогательного использования, а также подтверждение того, что объект не будет делиться на самостоятельные объекты недвижимости», — было указано документации. Бизнесмен заверил, что строит именно жилой дом и получил разрешение. Ранее власти Челябинска отклонили этот проект и вынесли вопрос на согласительную комиссию.