В Германии требуют провести мирные переговоры между РФ и Украиной

26 августа 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Там считают, что каждая поставка оружия должна быть взвешена и рассмотрена Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжение Россией спецоперации на Украине только увеличит количество погибших, поэтому необходимо заключить мирное соглашение между странами, а также ввести бесполетные зоны и ограничения на поставку военного вооружения. Об этом заявили несколько членов парламента от Бундестага, Европарламента, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль. «Продолжение спецоперации приведет только к большему количеству смертей и разрушений. Нам нужно как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров», — приводит слова авторов документа Spiegel. В обращении они также предостерегают от поставок тяжелой военной техники на Украину и указывают на близость и опасность ядерной войны. «Спираль эскалации должна быть остановлена. Именно поэтому каждая поставка оружия должна быть тщательно взвешена и рассмотрена, где проходит „красная линия“, которая воспринимается как вступление в конфликт и может спровоцировать соответствующую реакцию. Создание бесполетных зон, ограничение поставок боевых танков или истребителей благополучно пересекли бы этот предел», — подытоживают авторы заявления. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность российско-украинских переговоров может быть только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжение Россией спецоперации на Украине только увеличит количество погибших, поэтому необходимо заключить мирное соглашение между странами, а также ввести бесполетные зоны и ограничения на поставку военного вооружения. Об этом заявили несколько членов парламента от Бундестага, Европарламента, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль. «Продолжение спецоперации приведет только к большему количеству смертей и разрушений. Нам нужно как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня в качестве отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров», — приводит слова авторов документа Spiegel. В обращении они также предостерегают от поставок тяжелой военной техники на Украину и указывают на близость и опасность ядерной войны. «Спираль эскалации должна быть остановлена. Именно поэтому каждая поставка оружия должна быть тщательно взвешена и рассмотрена, где проходит „красная линия“, которая воспринимается как вступление в конфликт и может спровоцировать соответствующую реакцию. Создание бесполетных зон, ограничение поставок боевых танков или истребителей благополучно пересекли бы этот предел», — подытоживают авторы заявления. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность российско-украинских переговоров может быть только после того, как Россия выведет свои войска с подконтрольных ей территорий. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент России Владимир Путин отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.