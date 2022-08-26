Военные РФ уничтожили оружие, угрожающее Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС за прошедшие сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские Вооруженные силы России уничтожили гаубицу М777, из которой украинские бойцы вели обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили гаубицу М777, из которой велся обстрел ЗАЭС», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, российские военные выявили артиллерийскую позицию ВСУ западнее Марганца Днепропетровской области.

За прошедшие сутки Запорожская электростанция дважды подверглась обстрелу ВСУ из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате ударов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один в районе спецкорпуса Запорожской АЭС, уточнили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали ЗАЭС в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации страны. В результате одного из обстрелов ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии станции.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские Вооруженные силы России уничтожили гаубицу М777, из которой украинские бойцы вели обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили гаубицу М777, из которой велся обстрел ЗАЭС», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, российские военные выявили артиллерийскую позицию ВСУ западнее Марганца Днепропетровской области. За прошедшие сутки Запорожская электростанция дважды подверглась обстрелу ВСУ из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате ударов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один в районе спецкорпуса Запорожской АЭС, уточнили в Минобороны. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали ЗАЭС в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации страны. В результате одного из обстрелов ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...