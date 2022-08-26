Военные РФ уничтожили оружие, угрожающее Запорожской АЭС

26 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС за прошедшие сутки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские Вооруженные силы России уничтожили гаубицу М777, из которой украинские бойцы вели обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили гаубицу М777, из которой велся обстрел ЗАЭС», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, российские военные выявили артиллерийскую позицию ВСУ западнее Марганца Днепропетровской области. За прошедшие сутки Запорожская электростанция дважды подверглась обстрелу ВСУ из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате ударов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один в районе спецкорпуса Запорожской АЭС, уточнили в Минобороны. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали ЗАЭС в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации страны. В результате одного из обстрелов ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии станции.

Российские Вооруженные силы России уничтожили гаубицу М777, из которой украинские бойцы вели обстрел Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили гаубицу М777, из которой велся обстрел ЗАЭС», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, российские военные выявили артиллерийскую позицию ВСУ западнее Марганца Днепропетровской области. За прошедшие сутки Запорожская электростанция дважды подверглась обстрелу ВСУ из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате ударов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один в районе спецкорпуса Запорожской АЭС, уточнили в Минобороны. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали ЗАЭС в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации страны. В результате одного из обстрелов ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии станции.