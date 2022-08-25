25 августа 2022

Из свердловской колонии сбежали наркоторговец и угонщик машин

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Осужденные сидели в колонии №53 Фото:

Из колонии №53 сбежали два осужденных: один — за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Их поймали оперативники ГУФСИН по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали двух осужденных-поселенцев, совершивших побег из-под надзора на участке колонии-поселения ИК-53», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовики 25 августа заметили, что заключенных нет в колонии и бросили оперативников на их поиски.

Один из сбежавших ранее был осужден на шесть лет за кражу и угон машины, другой — за наркоторговлю на 4,5 года. Сбежавшие были пойманы на следующий день недалеко от Богдановича.

Ранее в Нижнем Тагиле начали судить мужчину, который сбежал из колонии. Он покинул ИК №12 17 мая.

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Из колонии №53 сбежали два осужденных: один — за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Их поймали оперативники ГУФСИН по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали двух осужденных-поселенцев, совершивших побег из-под надзора на участке колонии-поселения ИК-53», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовики 25 августа заметили, что заключенных нет в колонии и бросили оперативников на их поиски. Один из сбежавших ранее был осужден на шесть лет за кражу и угон машины, другой — за наркоторговлю на 4,5 года. Сбежавшие были пойманы на следующий день недалеко от Богдановича. Ранее в Нижнем Тагиле начали судить мужчину, который сбежал из колонии. Он покинул ИК №12 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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