Из свердловской колонии сбежали наркоторговец и угонщик машин

Из колонии №53 сбежали два осужденных: один — за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Их поймали оперативники ГУФСИН по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали двух осужденных-поселенцев, совершивших побег из-под надзора на участке колонии-поселения ИК-53», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовики 25 августа заметили, что заключенных нет в колонии и бросили оперативников на их поиски.
Один из сбежавших ранее был осужден на шесть лет за кражу и угон машины, другой — за наркоторговлю на 4,5 года. Сбежавшие были пойманы на следующий день недалеко от Богдановича.
Ранее в Нижнем Тагиле начали судить мужчину, который сбежал из колонии. Он покинул ИК №12 17 мая.
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