Из свердловской колонии сбежали наркоторговец и угонщик машин

26 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Осужденные сидели в колонии №53 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из колонии №53 сбежали два осужденных: один — за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Их поймали оперативники ГУФСИН по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали двух осужденных-поселенцев, совершивших побег из-под надзора на участке колонии-поселения ИК-53», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовики 25 августа заметили, что заключенных нет в колонии и бросили оперативников на их поиски. Один из сбежавших ранее был осужден на шесть лет за кражу и угон машины, другой — за наркоторговлю на 4,5 года. Сбежавшие были пойманы на следующий день недалеко от Богдановича. Ранее в Нижнем Тагиле начали судить мужчину, который сбежал из колонии. Он покинул ИК №12 17 мая.

Из колонии №53 сбежали два осужденных: один — за торговлю наркотиками, другой — за кражу и угон автомобиля. Их поймали оперативники ГУФСИН по Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сотрудники отдела розыска ГУФСИН задержали двух осужденных-поселенцев, совершивших побег из-под надзора на участке колонии-поселения ИК-53», — говорится в сообщении пресс-службы. Силовики 25 августа заметили, что заключенных нет в колонии и бросили оперативников на их поиски. Один из сбежавших ранее был осужден на шесть лет за кражу и угон машины, другой — за наркоторговлю на 4,5 года. Сбежавшие были пойманы на следующий день недалеко от Богдановича. Ранее в Нижнем Тагиле начали судить мужчину, который сбежал из колонии. Он покинул ИК №12 17 мая.