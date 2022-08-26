СБУ обвинила Кадырова по трем статьям УК Украины

Служба безопасности Украины обвиняет Кадырова в разработке военных операцийФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Чеченской республики Рамзану Кадырову по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По материалам СБУ обвинение получил Рамзан Кадыров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Отмечается, что якобы Служба безопасности задокументировала личную причастность Кадырова к разработке и планированию отдельных военных операций чеченских военных подразделений. СБУ обвиняет главу Чечни по трем статьям.
Украинские следователи подозревают Кадырова в «оправдании» российской спецоперации на Украине, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий». URA.RU направило запрос в пресс-службу главы Чеченской республики. Агентство ожидает официальный комментарий.
На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Чеченской республики Рамзану Кадырову по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По материалам СБУ обвинение получил Рамзан Кадыров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Отмечается, что якобы Служба безопасности задокументировала личную причастность Кадырова к разработке и планированию отдельных военных операций чеченских военных подразделений. СБУ обвиняет главу Чечни по трем статьям. Украинские следователи подозревают Кадырова в «оправдании» российской спецоперации на Украине, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий». URA.RU направило запрос в пресс-службу главы Чеченской республики. Агентство ожидает официальный комментарий. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.