СБУ обвинила Кадырова по трем статьям УК Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Служба безопасности Украины обвиняет Кадырова в разработке военных операций Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Чеченской республики Рамзану Кадырову по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По материалам СБУ обвинение получил Рамзан Кадыров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Отмечается, что якобы Служба безопасности задокументировала личную причастность Кадырова к разработке и планированию отдельных военных операций чеченских военных подразделений. СБУ обвиняет главу Чечни по трем статьям.

Украинские следователи подозревают Кадырова в «оправдании» российской спецоперации на Украине, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий». URA.RU направило запрос в пресс-службу главы Чеченской республики. Агентство ожидает официальный комментарий.

На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Чеченской республики Рамзану Кадырову по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «По материалам СБУ обвинение получил Рамзан Кадыров», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Отмечается, что якобы Служба безопасности задокументировала личную причастность Кадырова к разработке и планированию отдельных военных операций чеченских военных подразделений. СБУ обвиняет главу Чечни по трем статьям. Украинские следователи подозревают Кадырова в «оправдании» российской спецоперации на Украине, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий». URA.RU направило запрос в пресс-службу главы Чеченской республики. Агентство ожидает официальный комментарий. На территории Украины с 24 февраля проводится российская специальная операция. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основными целями является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...