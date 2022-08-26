Пляж на озере Тургояк огородила фирма дочери олигарха

На Тургояке нередко возникают незаконные пирсы или частные пляжи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Частный пляж на озере Тургояк, появление которого возмутило жителей Миасса (Челябинская область), организовала компания, принадлежащая дочери олигарха Александра Аристова Елены Кретовой. На берегу фирма содержит элитную базу отдыха, сообщил источник URA.RU в проверяющих органах.

«На берегу озера Тургояк ООО „Консультанты Урала“ развивает закрытый клуб отдыха с теннисным кортом. Именно для этого клуба перекрыли пляж. По области у компании несколько таких элитных баз отдыха», — рассказал источник.

По данным СБИС, ООО «Консультанты Урала» принадлежит Елене Кретовой, дочери Аристова. Эта же компания с 2014 года якобы занимается реконструкцией детского лагеря «Маяк» на Шершневском водохранилище. По телефону фирмы, указанному в СБИС, ответил автоответчик компании «Ариант», которая также принадлежит Аристову.

В пресс-службе минэкологии области URA.RU сообщили, что по факту ограничения доступа к воде специалисты ГБУ «ООПТ Челябинской области» провели выездное обследование береговой линии озера Тургояк в районе базы отдыха «Утес». На момент выезда табличка с указанием, что это частная территория, отсутствовала. Проход к воде был свободен. «Частные пляжи на озере Тургояк есть, но при этом их владельцы не должны препятствовать свободному проходу граждан в пределах 20-метровой полосы общего пользования вдоль берега водоема — это противозаконно», — заявили в ведомстве.

Ранее житель Миасса Челябинской области Дмитрий Жернов рассказал, что с территории частного пляжа туристов выгоняет вооруженная охрана. Протяженность берега более 200 метров.