Свердловчанина, обвиняемого в педофилии, отправили за решетку

Мужчине избрали меру пресечения — заключение под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Каменск-Уральского, подозреваемому в педофилии, предъявили обвинение и заключили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете по Свердловской области.

«Следственным отделом Каменск-Уральского 68-летнму ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ „Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“ и „Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста“. В настоящее время он заключен под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что обвиняемый ранее имел проблемы с законом. «Свою первую судимость он получил еще в далеком 1978 году, а последний раз привлекался к уголовной ответственности в 2017 году за незаконную рубку леса. Тогда ему был назначен штраф», — уточнили представители полиции.

Ранее URA.RU писало о скандале в Каменск-Уральском, где две школьницы жестоко избили свою сверстницу и сняли процесс на видео. Позже появилась информация о том, что перед конфликтом пострадавшую водили к педофилу. По предварительным данным, от рук предполагаемого преступника пострадали две девочки. Мать одной из участниц скандальной истории могут лишить родительских прав.