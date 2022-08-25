Глава тюменской диаспоры высказался о русофобии в Казахстане

26 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Есенгалий Ибраев считает, что случаи недопонимания между жителями Казахстана и россиянами носят единичный характер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Казахстана гостеприимно относятся к туристам из России, а любые случаи недопонимания между ними носят единичный характер. Об этом URA.RU рассказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали отказываться от шопинг-туров в соседнюю республику из-за агрессии местных жителей. «Казахстан всегда отличался гостеприимством. Не исключаю, что единичные случаи недопонимания могут возникнуть, люди разные. Но судить по ним обо всех казахстанцах, или о стране в целом — не стоит. Не надо раздувать из мухи слона. По имеющейся у меня информации, тюменские туроператоры никакого снижения спроса на поездки в Казахстан не отмечают. Да и среди моих знакомых никто от планов посетить наших ближайших соседей — не отказался», — сообщил Ибраев агентству. Он добавил, что этим летом многие тюменцы посетили города и курорты Казахстана. «Лично я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Люди остались довольны и встречей, и местными достопримечательностями, и покупками. С учетом курса „рубль-тенге“, шопинг в Казахстане в этом году особенно выгодный», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что тюменские бизнесмены запустили шопинг-туры в Казахстан. Однако позже приняли решение отказаться от этой идеи.

Жители Казахстана гостеприимно относятся к туристам из России, а любые случаи недопонимания между ними носят единичный характер. Об этом URA.RU рассказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали отказываться от шопинг-туров в соседнюю республику из-за агрессии местных жителей. «Казахстан всегда отличался гостеприимством. Не исключаю, что единичные случаи недопонимания могут возникнуть, люди разные. Но судить по ним обо всех казахстанцах, или о стране в целом — не стоит. Не надо раздувать из мухи слона. По имеющейся у меня информации, тюменские туроператоры никакого снижения спроса на поездки в Казахстан не отмечают. Да и среди моих знакомых никто от планов посетить наших ближайших соседей — не отказался», — сообщил Ибраев агентству. Он добавил, что этим летом многие тюменцы посетили города и курорты Казахстана. «Лично я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Люди остались довольны и встречей, и местными достопримечательностями, и покупками. С учетом курса „рубль-тенге“, шопинг в Казахстане в этом году особенно выгодный», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что тюменские бизнесмены запустили шопинг-туры в Казахстан. Однако позже приняли решение отказаться от этой идеи.