Губернатор ХМАО после отпуска собралась работать в выходные

Губернатор Югры Наталья Комарова после завершения отпуска и возвращения в Ханты-Мансийск собирается 27 августа принять участие в работе фестиваля любительского кино «Земляки». Это подтвердили в оргкомитете фестиваля.
«Да, по программе губернатор участвует в презентации киноальманаха „Были“. Она изъявила желание посмотреть. Это восемь серий повествования о наших известных земляках. На презентации будут рассказывать, как снимался этот сериал. В сериале реальные герои Югры, исторические события, все это снято как игровое кино», — сообщила корреспонденту URA.RU организатор фестиваля любительского кино «Земляки» Анастасия Кениг.
Помимо просмотра документальных фильмов, глава региона намерена пообщаться с участниками самого фестиваля. Киноальманах создан при поддержке Русского географического общества и правительства Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Исполнял обязанности главы региона ее первый заместитель Алексей Шипилов.
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