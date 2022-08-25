Пермская фирма попала под статью за задержку зарплаты

Гендиректор стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми возбуждено уголовное дело по факту задержки зарплаты сотрудникам в АО «Крестьянский Дом». Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры, куда обратился один из сотрудников компании.

«Установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед работниками предприятия свыше двух месяцев на общую сумму более 225 тысяч рублей. При этом у организации имелась реальная возможность выплатить в установленные законом сроки заработную плату», — отмечает прокуратура.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. И следственный отдел по Мотовилихинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) в отношении генерального директора АО «Крестьянский Дом». Ранее URA.RU сообщало, что из-за задержки зарплаты житель Краснокамска поджег автомобиль своего начальника.