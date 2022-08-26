СК заведет дело на СБУ из-за обвинений против Кадырова

26 августа 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Возбудить уголовное дело против СБУ поручил Александр Бастрыкин Фото: Официальный сайт Президента РФ Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело против Службы безопасности Украины из-за того, что ранее она предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «По имеющейся информации, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В рамках уголовного дела следователи установят, кто в СБУ принимал решение о предъявлении обвинений Кадырову. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает главу Чечни в «оправдании» спецоперации РФ, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий».

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело против Службы безопасности Украины из-за того, что ранее она предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «По имеющейся информации, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В рамках уголовного дела следователи установят, кто в СБУ принимал решение о предъявлении обвинений Кадырову. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает главу Чечни в «оправдании» спецоперации РФ, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий».