СК заведет дело на СБУ из-за обвинений против Кадырова

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело против Службы безопасности Украины из-за того, что ранее она предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«По имеющейся информации, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщается на официальном сайте СК РФ.
В рамках уголовного дела следователи установят, кто в СБУ принимал решение о предъявлении обвинений Кадырову. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает главу Чечни в «оправдании» спецоперации РФ, «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины» и «планировании, подготовки, развязывании военных действий».
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