Назначена дата похорон убитой в Перми семьи из Башкирии

Тела погибших сегодня привезли на родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

Похороны жестоко убитой в Перми 45-летней Таисии и ее 5-летней дочки пройдут в субботу, 27 августа. Брат погибшей рассказал URA.RU, что сегодня утром забрал тела родных и отправил на родину.

«Похороны будут 27 августа, мы до сих пор в шоке от произошедшего, как так можно было поступить с ними, просто в голове не укладывается», — поделился с URA.RU Игорь, брат погибшей женщины. По его словам, подруга, которая призналась в убийстве, «сама позвала Таю в гости, приехала за ними в г. Ишимбай на машине и увезла в Пермь, где вот такое сотворила».

На суде по избранию меры пресечения подруга, подозреваемая в организации и совершении убийства сказала, что сделала это из-за порчи, которую Таисия на нее навела. Брат убитой утверждает, что Таисия «никогда не занималась никакими гадания и магией». По его словам, «это обман и глупости».

Убитая Таисия и ее 5-летняя дочь несколько дней считались пропавшими без вести. О том, что они убиты, стало известно 24 августа, когда полицейские обнаружили их тела. В двойном убийстве призналась подруга женщины, к которой она приехала в гости. Вместе сожителем они по личным мотивам жестоко расправились с семьей. Суд отправил их в СИЗО. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.