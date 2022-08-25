Подругу убитой в Перми семьи из Башкирии отправили в СИЗО

Подозреваемую в двойном убийстве пермячку отправили в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

В Дзержинском районном суде избрана мера пресечения для Майи К., подруги убитых в Перми башкирцах — Таисии и ее 5-летней дочери. Суд отправил женщину в СИЗО, ее обвиняют не только в убийстве, но и в организации преступления.

«Жительнице Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, до 22.10.2022 года. Она обвиняется в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего, а также в организации преступления», — сообщили URA.RU в суде.

Мужчине, которого Майя, как сообщалось ранее, подговорила совершить убийство матери и дочки, в это время избирается мера пресечения в Свердловском районном суде. Известно, что пермячка вводила полицейских в заблуждение, она говорила всем, что убитые ушли от нее ночью и где-то пропали. О совершенном преступлении стало известно лишь 24 августа, когда в лесу были обнаружены тела женщины и ребенка. Впоследствии пермяки признались в убийстве, заявляли в СК. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК РФ.