25 августа 2022

Подругу убитой в Перми семьи из Башкирии отправили в СИЗО

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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд ленинского района
Подозреваемую в двойном убийстве пермячку отправили в СИЗО Фото:
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В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии

В Дзержинском районном суде избрана мера пресечения для Майи К., подруги убитых в Перми башкирцах — Таисии и ее 5-летней дочери. Суд отправил женщину в СИЗО, ее обвиняют не только в убийстве, но и в организации преступления.

«Жительнице Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, до 22.10.2022 года. Она обвиняется в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего, а также в организации преступления», — сообщили URA.RU в суде.

Мужчине, которого Майя, как сообщалось ранее, подговорила совершить убийство матери и дочки, в это время избирается мера пресечения в Свердловском районном суде. Известно, что пермячка вводила полицейских в заблуждение, она говорила всем, что убитые ушли от нее ночью и где-то пропали. О совершенном преступлении стало известно лишь 24 августа, когда в лесу были обнаружены тела женщины и ребенка. Впоследствии пермяки признались в убийстве, заявляли в СК. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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В Дзержинском районном суде избрана мера пресечения для Майи К., подруги убитых в Перми башкирцах — Таисии и ее 5-летней дочери. Суд отправил женщину в СИЗО, ее обвиняют не только в убийстве, но и в организации преступления. «Жительнице Перми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, до 22.10.2022 года. Она обвиняется в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего, а также в организации преступления», — сообщили URA.RU в суде. Мужчине, которого Майя, как сообщалось ранее, подговорила совершить убийство матери и дочки, в это время избирается мера пресечения в Свердловском районном суде. Известно, что пермячка вводила полицейских в заблуждение, она говорила всем, что убитые ушли от нее ночью и где-то пропали. О совершенном преступлении стало известно лишь 24 августа, когда в лесу были обнаружены тела женщины и ребенка. Впоследствии пермяки признались в убийстве, заявляли в СК. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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